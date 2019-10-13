2019-10-13T16:20:40+03:00
Общество

Со следующего года в Сочи начнут строить четыре школы и четыре детсада

На строительство объектов уже выделены средства
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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За последние пять лет численность населения Сочи выросла почти на 60 тысяч человек. Интенсивный прирост населения оказывает серьезную нагрузку на социальную инфраструктуру. В городе-курорте продолжается строительство школ и детских садов.

- В следующем году начнется строительство новой школы на 800 мест на Мамайке Центрального района Сочи с финансированием в объеме более миллиарда рублей на три года. В Хостинском районе возведут блок начальной школы на 400 мест на территории СОШ № 11, аналогичный объект появится также в лицее № 23, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также начнется строительство здания школы на 400 мест с блоком детсада на 80 мест в Красной Поляне. Еще в 2020 году построят четыре блока детских садов по 80 мест каждый.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в 2020 году в станице Старокорсунской запланировано проектирование детского сада, нового корпуса школы № 86 на 250 мест, а также спортивного зала и футбольного поля по ул. Красной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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