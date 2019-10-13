В Славянском районе в ДТП погибли два человека

СЕГОДНЯ 20:33 2019-10-13T20:33:06+03:00

Также в аварии пострадали 8-летняя девочка и 4-летний мальчик

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В воскресенье, 13 октября, в дежурную часть Славянского района поступило сообщение о ДТП на 1-ом километре автодороги «Славянск-на-Кубани – Крымск».

- Авария произошла около четырех часов вечера. По предварительным данным, 34-летний мужчина на Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia, под управлением 31-летнего мужчины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что в результате аварии на месте от полученных травм скончался водитель Toyota и его пассажир – 37-летняя женщина. В районную больницу с травмами различной степени тяжести, а также для проведения обследования доставлены водитель Kia и три его пассажира – 30-летняя женщина, 8-летняя девочка и 4-летний мальчик.

В настоящее время по факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее "Комсомолка" рассказывала про ДТП с байкером. 46-летний мотоциклист ехал по обгонной полосе, но не справился с управлением и на скорости врезался в Volvo. По словам очевидцев, от удара мужчина налетел на отбойник, стойка которого отсекла ему голову.

ИСТОЧНИК KP.RU