В Краснодаре с 14 октября закроют улицу Комсомольскую

СЕГОДНЯ 08:04 2019-10-14T08:04:05+03:00

Движение транспорта по ней ограничат на 1,5 месяца

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Краснодарским автолюбителям напоминают об очередных изменениях в схеме дорожного движения. На этот раз они коснутся центра города, а именно улице Комсомольской, где 14 октября начался масштабный ремонт.

- Здесь на участке от Кубанской Набережной до Кирова заменят сети водоснабжения, на протяжении 280 метров, - поясняют «КП» - Кубань»в городской администрации.

От этого, по словам специалистов, зависит качество питьевой воды в домах краснодарцев.

На все время работ было решено ограничить движение транспорта по Комсомольской от Кирова до Кубанской Набережной. Изменения уже вступили в силу.

Окончание ремонта запланировано на 30 ноября. Поэтому водителей на ближайшиее 1,5 месяца просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут в объезд по альтернативным улицам.

Также напомним, что на кольце Тургенева и Красных Партизан изменилась схема движения. Теперь у водителей, которые выезжают на кольцо Красных Партизан, будет преимущество. Сориентироваться на местности автовладельцам помогут дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU