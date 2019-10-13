2019-10-13T22:24:16+03:00
Происшествия

В Крымском районе поезд насмерть сбил 46-летнюю женщину

Пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью
Галина КОПЫЛОВА
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По данному факту проводится проверкаПо данному факту проводится проверкаФото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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ЧП произошло в восемь часов вечера в воскресенье, 13 октября.

В дежурную часть Новороссийского ЛО МВД России на транспорте от машиниста грузового поезда поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Баканская-Крымская смертельно травмирована женщина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Как пояснили в ведомстве, машинист поезда заметил сидящую на рельсах женщину, подал звуковой сигнал, принял экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

Личность погибшей установлена – это местная жительница 1973 года рождения. Сейчас на месте работают следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Славянском районе 13 октября в ДТП погибли два человека. Также в аварии пострадали 8-летняя девочка и 4-летний мальчик и их родители - они находятся в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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