Устроил ДТП подшофе: на Кубани мужчина во второй раз сел за руль пьяным и попался полиции

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-14T09:25:05+03:00

Теперь ему грозит до двух лет тюремного заключения

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О ДТП в Успенском районе сообщили правоохранителям очевидцы. 43-летний водитель за рулем Citroеn не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, на котором ехал 55-летний местный житель.

- Водителя и пассажиров мотоцикла, получивших травмы, госпитализировали, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

При оформлении ДТП выяснилось, что водитель иномарки находился за рулем, предположительно, подшофе. Убедиться в этом правоохранители не смогли - мужчина отказался от медосвидетельствования.

Тогда полицейские решили пробить виновника аварии по своей базе данных. Оказалось, что водителя уже ранее привлекали к административной ответственности за вождение в пьяном виде.

- По решению суда его лишили права управления транспортом на полтора года, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Но судя по всему ждать истечения этого срока он не стал и вновь сел за руль под хмельком. К слову, одним административным штрафом он теперь не отделается. На злостного нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU