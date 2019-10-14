2019-10-14T08:45:42+03:00
Общество

Обновленную набережную в Новороссийске откроют весной 2020 года

Реконструкция начнется уже в ноябре
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/dyachenko_nvrskФото: instagram.com/dyachenko_nvrsk
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В городе-герое обновят главную достопримечательность - набережную. Благоустраивать ее начнут уже в ноябре. Об этом сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

- Мы решили у строящего объекта слева убрать часть забора, фасадная часть здания уже готова, - сказал мэр города. - Дал поручение положить временно плитку, пока будет отыгрываться тендер на благоустройство.

По словам градоначальника, строительные работы идут по графику. Так что жители города смогут прогуляться по обновленной набережной уже весной следующего года.

- Готовимся сдавать совершенно новую комфортную, благоустроенную набережную, бесплатную и доступную абсолютно для всех 1 мая 2020 года, - добавил Игорь Дяченко.

А тем временем, жители Краснодара, Сочи и Новороссийска смогут выбрать дороги для ремонта. Чинить их начнут уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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