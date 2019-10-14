Полиция начала проверку после нападения пассажиров на таксиста в Новороссийске
Инцидент случился ночью на улице Революции 1905 года города-героя, где между таксистом и пассажирами произошел конфликт.
По словам очевидцев, водитель забрал клиентов по адресу и повез домой. Во время поездки одному из них стало плохо, через минуту мужчину вырвало на пол. Таксист это заметил и попросил компенсировать услуги по чистке салона. Но пассажиры наотрез отказались, уверяя, что они сели уже на грязные сидения. Словесная перепалка быстро переросла в драку.
Позже в социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия.
- Его сильно ударили бутылкой по голове. К счастью, жив остался, но пришлось вызывать скорую, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» один из очевидцев инцидента.
Полиция уже в курсе произошедшего. По данному факту правоохранители проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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