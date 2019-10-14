Полиция начала проверку после нападения пассажиров на таксиста в Новороссийске

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-14T08:25:45+03:00

Потасовка началась после того, как водитель потребовал деньги на чистку салона [видео]

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Инцидент случился ночью на улице Революции 1905 года города-героя, где между таксистом и пассажирами произошел конфликт.

По словам очевидцев, водитель забрал клиентов по адресу и повез домой. Во время поездки одному из них стало плохо, через минуту мужчину вырвало на пол. Таксист это заметил и попросил компенсировать услуги по чистке салона. Но пассажиры наотрез отказались, уверяя, что они сели уже на грязные сидения. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

Позже в социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия.

- Его сильно ударили бутылкой по голове. К счастью, жив остался, но пришлось вызывать скорую, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» один из очевидцев инцидента.

Полиция уже в курсе произошедшего. По данному факту правоохранители проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU