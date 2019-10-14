Шоколадный заяц уже не тот: в Краснодаре на концерте Пьера Нарцисса собралось 20 человек
Выпускник «Фабрики Звезд-2» Пьер Нарцисс выступил в Краснодаре. Правда, ажиотажа на концерт, который обычно бывает у звезд, не было.
У главной сцены парка 30-летия Победы, где свои хиты исполнял «Шоколадный заяц», толпы не было. Слушателей - единицы. Хотя, как говорят очевидцы, вход на концерт был свободным.
- Краснодар - странный город... На концерт Пьера Нарцисса пришло 20 человек, - отметила одна из жительниц кубанской столицы, сделав снимок.
В соцсетях выступление Пьера Нарцисса тут же окрестили провальным.
- «Шоколадный заяц» уже не тот, - вздохнули краснодарцы.
Однако многие отметили, что с удовольствием бы пришли на выступление певца, однако просто не знали о его концерте.
- Кто-нибудь видел анонсы или объявления? - сетовали краснодарка Ольга Таранина. - Я узнала о выступлении, когда Нарцисс уже на сцене. Жирный минус организаторам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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