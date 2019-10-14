В Апшеронском районе спасатели вывели из леса 89-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-14T10:01:27+03:00

Пожилой мужчина, к счастью, захватил с собой мобильник

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Такие истории радуют тем, что проходит не так много времени, а любителей тихой охоты все-таки удается найти. Накануне вечером оперативному дежурному «Кубань-СПАС» позвонили родственники 89-летнего пенсионера и сообщили о его пропаже.

- Он пошел в лес в районе поселка Асфальтовая Гора в Апшеронском районе, но найти дорогу обратно не может, - попросила помощи семья пенсионера.

Родственники и жители поселка пытались найти пропавшего самостоятельно, связывались с ним по телефону, однако безуспешно. Окончательно отчаявшись, они обратились к спасателям.

- В течение трех часов спасатели прочесывали лес, подавая звуковые сигналы и связываясь с пострадавшим по мобильнику, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудники «Кубань-СПАС».

Спустя три часа поисков мужчину нашли и вывели из леса. Он не пострадал, помощь медиков ему не понадобилась.

ВАЖНО!

Спасатели просят грибников одеваться ярко. Так их проще найти, если они заблудятся.

- Возьмите с собой небольшой запас продуктов, воду, лекарства, нож и легкую непромокаемую одежду на случай дождя, - советуют спасатели.

Также рекомендуют сообщить родственникам или знакомым, куда именно вы направляетесь, а также взять полностью заряженный сотовый. Кроме того, лучше идти в лес не одному, а компанией.

ИСТОЧНИК KP.RU