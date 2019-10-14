2019-10-14T10:14:17+03:00
Происшествия

На Кубани автомастер продал мотоцикл мужчины, не получив платы за ремонт

А теперь предстанет перед судом
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Андрей ЦЫГАНОВФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Мастер гулькевичского автосервиса продал мотоцикл владельца, не дождавшись платы за ремонт. Подробности инцидента сообщили в Главном управлении МВД по краю.

Хозяин мотоцикла привез свой двухколесный транспорт на ремонт к знакомому. Когда работы были окончены, мастер предъявил счет. Но владелец оплачивать услуги не спешил.

- В итоге, не дождавшись вознаграждения, 34-летний мужчина продал мотоцикл, а вырученные деньги потратил на собственные нужды, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке.

Тогда владелец мотоцикла заявил на знакомого в полицию. После проверки правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст.330 УК РФ «Самоуправство». Суд автомастера признал виновным и назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.

- Решение уже вступило в законную силу, - уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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