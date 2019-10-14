Из Майкопа в Адлер временно перестанут ходить «Ласточки»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-14T10:34:08+03:00

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«Ласточки», курсирующие из Майкопа в Адлер и обратно, прекратили свою работу. Правда, временно. Как стало известно, отмена электропоездов связана с ремонтом железнодорожного тоннеля на участке Кабардинская-Хадыженская.

Работы займут много времени - планируется, что ремонт закончится лишь 7 декабря. Поэтому утренние и вечерние «Ласточки» перестанут ходить.

Кроме того, на врем ремонта тоннеля изменятся маршруты следования пассажирских поездов: Барнаул – Адлер – Барнаул, Воркута – Адлер, Кисловодск – Адлер, Владикавказ – Адлер, Ставрополь – Адлер, Архангельск – Адлер.

- Вагоны будут курсировать по участку Краснодар – Туапсе вместо закрытого для поездов дальнего следования участка Армавир – Туапсе, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

На этот же срок изменится и расписание пригородного электропоезда Майкоп-Туапсе. Из столицы Адыгеи он будет выходить на 20 минут позже - в 06:31 и проследует до станции «Кабардинская», откуда пассажиров бесплатно на автобусах доставят до Хадыженской.

Там будет пересадка на электропоезд Хадыженская-Туапсе. В обратном направлении вагоны стартуют из Туапсе в 17:32 и прибывают в Майкоп в 00:05.

ИСТОЧНИК KP.RU