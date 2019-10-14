Краснодарец разыскал в Ставрополе брата, уехавшего на встречу выпускников

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-14T11:26:50+03:00

4 дня 72-летний мужчина не давал о себе знать

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На Ставрополье в течение 4 суток разыскивали 72-летнего Сергея Васильевича Збарского. 10 сентября пенсионер уехал из села Благодарное в Отрадненском районе и с тех пор на связь не выходил.

- Сказал, что вставить зубы едет. И хочет на встречу выпускников еще попасть, - рассказал корреспонденту "КП-Северный Кавказ" Владимир Васильевич о последнем разговоре с пропавшим братом.

Заявления в полицию родственники не подавали. Для начала поисками решили заняться сами. 13 октября дочь пенсионера поехала в Ставрополь, чтобы разузнать, что случилось.

Спустя ночь Сергея Збарского нашли живым и невредимым. Как выяснилось, пожилой мужчина задержался у одногруппника, но забыл предупредить об этом родных. Поиски завершены, сейчас пенсионер возвращается домой в Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU