2019-10-14T11:47:41+03:00
Происшествия

В Мостовском районе мужчина до смерти забил камнем 91-летнюю женщины

Подозреваемого задержали
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Весь поселок стоит на ушах.Весь поселок стоит на ушах.
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Трагедия произошла в одном из частных домов поселка Мостовской. Здесь проживал 91-летняя женщина с дочерью и ее сожителем. Соседи говорят, что часто слышали ругань в доме, ссорились они из-за алкоголя.

По версии следствия, утром 13 октября пара пила спиртное у себя дома. После того, как все бутылки были пустые, мужчина направился к пенсионерке, чтобы взять у нее дополнительную порцию.

- Пожилая женщина ему отказала. Тогда он схватил камень и три раза ударил ее по голове, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

От полученных травм пенсионерка скончалась. Именно дочь пострадавшей вызвала правоохранителей и бригаду медиков.

Подозреваемый задержан.

- В ближайшее время его заключат под стражу, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Проводится судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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