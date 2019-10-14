Под Геленджиком закрыли поврежденный мост в село Возрождение
Инцидент случился под Геленджиком. Водитель за рулем КамАЗа ехал по дороге, ведущей в село Возрождение. В населенный пункт ведет единственный мост, правда, на большегрузы он не рассчитан, только на легковушки.
Об этом по всей видимости водитель КамАЗа не знал и решил проехать по старому деревянному мосту в надежде, что он выдержит многотонную машину. Но лишь заехав на переправу, грузовик провалился.
Фото: instagram.com/avto_region23
- Век высоких технологий! , - с иронией пишут пользователи соцсетей. - Только не у нас, мы в средневековье застряли, у нас до сих пор мосты деревянные.
К счастью, с путепровода грузовик не упал, никто не пострадал.
Однако из-за оплошности водителя часть моста теперь повреждена. Сейчас переправу полностью закрыли для движения машин - ходить по хрупкому путепроводу могут только пешеходы.
Решается вопрос о ремонте. Когда начнутся работы, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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