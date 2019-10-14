2019-10-14T13:55:16+03:00
Происшествия

«Она гуляла в моем огороде!»: на Кубани мужчину приговорили к 200 часам работ за убийство собаки

Правда, приговор он может обжаловать
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ
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200 часов обязательных работ - такое наказание назначил суд жителю Щербиновского района, который застрелил собаку в своем огороде.

Все произошло еще в январе 2019 года. 61-летний мужчина вышел во двор своего частного дома. Увидев соседскую собаку, рассвирепел, и, схватился за пневматическую винтовку.

- Она гуляла в моем огороде! Не позволю, - объяснял правоохранителям свой поступок мужчина.

Той-терьера спасти не удалось. Однако хозяйка пса решила наказать убийцу своего питомца. Женщина несколько раз обращалась с заявлением в полицию, но каждый раз ей отказывали в возбуждении уголовного дела, объясняя это тем, что состава преступления в действиях мужчины не видят.

Тогда хозяйка той-терьера пришла в прокуратуру.

- После изучения материала проверки незаконное процессуальное решение было отменено, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Суд признал живодера виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

Правда, приговор еще не вступил в законную силу, а значит мужчина может его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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