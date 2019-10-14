Адвокат и полицейский вымогали у сочинца 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-14T13:50:47+03:00

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Следователи возбудили уголовно дело в отношении адвоката и оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Сочи. Защитнику предъявлено обвинение, а сотрудник полиции пока только подозревается в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Как стало известно, в апреле 2019 года на жителя Сочи организовали доследственную проверку о мошенничестве. Мужчина обратился за помощью к юристу. А тот, в свою очередь, решил заработать на своем клиенте, пообещав помочь ему прекратить уголовную ответственность. За свои услуги он запросил 3,5 миллиона рублей - якобы для передачи следователям.

- Понимая, что достичь намеченные цели самостоятельно не сможет, с апреля по июнь 2019 года к совершению посредничества во взяточничестве он привлек сотрудника полиции, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вот только предложение сочинцу не понравилось - об этом он сообщил в ФСБ по Краснодарскому краю.

- 19 июня заявитель на улице в Сочи передал адвокату требуемую сумму, - рассказывают в Следкоме Кубани. - Получив деньги, посредник передал деньги полицейскому, дальнейшие действия были пресечены оперативниками УФСБ.

Сейчас адвокат заключен под стражу. А полицейский лишился своих погонов.

- По результатам служебной проверки проведенной УМВД по Сочи приказом начальника сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел, - добавляют в краевом главке. - Он совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU