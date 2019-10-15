2019-10-15T20:26:15+03:00
Общество

За 9 месяцев обанкротились почти 2000 жителей Кубани

С января по сентябрь 2019 года в Краснодарском крае суды признали банкротами 1795 граждан
Ева МУР@kp_kuban
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Наш регион - примерно на 4 месте в РФ по сумме просроченной задолженностиНаш регион - примерно на 4 месте в РФ по сумме просроченной задолженностиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Это 32 человека на 100 тысяч населения. Не лучше дела и у бизнеса: за последние девять месяцев в регионе обанкротились 243 компании. Такие данные публикует "Федресурс" (федеральный реестр сведений о банкротстве).

- Наш регион - примерно на 4 месте в РФ по сумме просроченной задолженности, то есть один из лидеров, - комментирует Дмитрий Дмитриев, директор по развитию компании “ОК Банкрот” в Краснодарском крае. - Если бы все должники, которые реально находятся в ситуации банкротства, обращались в суды, цифры были бы намного выше.

По закону, человек обязан объявить себя банкротом, если у него более 500 000 рублей долгов и просрочка по платежам больше трех месяцев.

- Именно в такой "долговой яме", по официальным данным на конец 2018 года, находились около 30-32 тысяч жителей Кубани, - говорит эксперт. - Но подают на банкротство далеко не все должники. По факту за всю историю действия закона о банкротстве физлиц в Арбитражный суд Краснодарского края было подано лишь около 5300 заявлений. Это примерно одна шестая. То есть из шести человек, оказавшихся в ситуации банкротства, подает в суд только один.

ИСТОЧНИК KP.RU

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