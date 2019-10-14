2019-10-14T14:08:52+03:00
Общество

На Кубани мужчина задолжал своему ребенку почти полмиллиона рублей

Но все же приставы нашли способ заставить его оплатить всю сумму
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Иван ВИСЛОВФото: Иван ВИСЛОВ
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Житель небольшого поселка в Новопокровском районе о своем несовершеннолетнем ребенке, кажется, совсем забыл. Своему чаду он задолжал 450 тысяч рублей, но алименты выплачивать не спешил.

- Как часто бывает, самой эффективной мерой стал арест имущества, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю. - Впрочем, в данном случае имел место даже не арест, а запрет на проведение регистрационных действий земельного участка.

Большой участок, на котором работают комбайны, приносил немалый доход безответственному отцу. Перспектива его потери не на шутку взволновала неплательщика алиментов.

И в результате радикальная мера подействовала - на следующий день к приставам пришел горе-отец и полностью погасил задолженность. Более того, он заплатил исполнительский сбор на сумму более 30 тысяч рублей. Будет ли теперь мужчина регулярно производить отчисления из зарплаты для своего ребенка, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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