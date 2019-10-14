В Курганинском районе в рамках нацпроекта появился новый парк

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-14T14:41:15+03:00

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В станице Петропавловской Курганинского района появилось ново место отдыха. Парк, который получил название «Патриот», построили на пустыре в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

- В парке выпилены старые аварийные деревья, территорию расчистили от лишней поросли. Проложены дорожки и тротуары, проведено озеленение территории – высажены хвойные деревья и декоративные кусты, - сообщил "КП"-Кубань" глава станицы Петропавловской Сергей Аникин. - Так же в парке будет и уличное освещение.

В парке установлены бюсты героевФото: Ольга СУХОВА

Площадь парка составила почти 4000 квадратных метров. В нем установили бюсты героев России, скоро появятся стенды с историей станицы, а также установят экспозицию о самом сельском поселении.

Всего на благоустройство нового сквера из федерального, краевого и местного бюджетов выделено 4,9 млн рублей. Кстати, это не единственная стройка, которая ведется в Курганинском районе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В начале года в Курганинске реконструировали сквер, а сейчас в порядок проводят жилой квартал.

ИСТОЧНИК KP.RU