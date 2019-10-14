В Сочи похитителей электричества оштрафовали на 223 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-14T15:26:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани энергетики постоянно борются с похитителями электричества. В 2019 году, по данным «Россети Кубань», выявлено более 147 фактов незаконного потребления.

- О нарушениях специалисты Сочинских электросетей информируют администрацию города, - говорят «КП» - Кубань» в компании. - Сообщают информацию и в правоохранительные органы. С начала составлено 59 протоколов об административном правонарушении за несанкционированное подключение к электросетям.

В 2019 году незаконно подключившихся к электросетям жителей суд оштрафовал на 223 миллиона рублей. Часть этих средств нарушители возместили добровольно, а остальные, по всей видимости, придется выбивать приставам.

К слову, среди нарушителей – владельцы частных домов и мини-гостиниц. При этом энергетики говорят, что больше всего страдают добросовестные потребители. Забирая часть мощности, самовольные подключения бесконтрольно увеличивают нагрузку на сеть. Это, в свою очередь, ведет к падению напряжения, преждевременному износу коммуникаций, а порой и к авариям.

ИСТОЧНИК KP.RU