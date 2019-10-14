2019-10-14T15:26:43+03:00
Происшествия

В Сочи похитителей электричества оштрафовали на 223 миллиона рублей

Среди нарушителей – владельцы частных домов и мини-гостиниц
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
выявили более 147 фактов незаконного потребления.выявили более 147 фактов незаконного потребления.
Изменить размер текста:

На Кубани энергетики постоянно борются с похитителями электричества. В 2019 году, по данным «Россети Кубань», выявлено более 147 фактов незаконного потребления.

- О нарушениях специалисты Сочинских электросетей информируют администрацию города, - говорят «КП» - Кубань» в компании. - Сообщают информацию и в правоохранительные органы. С начала составлено 59 протоколов об административном правонарушении за несанкционированное подключение к электросетям.

В 2019 году незаконно подключившихся к электросетям жителей суд оштрафовал на 223 миллиона рублей. Часть этих средств нарушители возместили добровольно, а остальные, по всей видимости, придется выбивать приставам.

К слову, среди нарушителей – владельцы частных домов и мини-гостиниц. При этом энергетики говорят, что больше всего страдают добросовестные потребители. Забирая часть мощности, самовольные подключения бесконтрольно увеличивают нагрузку на сеть. Это, в свою очередь, ведет к падению напряжения, преждевременному износу коммуникаций, а порой и к авариям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два кубанских казачьих кадетских корпуса стали лучшими в стране
В Краснодаре платные парковки пустуют, в то время, как дворы и обочины дорог переполнены
В Краснодаре стартовала международная конференция по информационной безопасности
Гастрономическим шоу и ярким концертом завершился конкурс шеф-поваров «Золотой половник Геленджика»
В Курганинском районе в рамках нацпроекта появился новый парк
На 50 процентов «Атамань» снизила стоимость билетов для жителей Кубани
На Кубани мужчина задолжал своему ребенку почти полмиллиона рублей
Адвокат и полицейский вымогали у сочинца 3,5 миллиона рублей
Верховная коллегия отклонила жалобу бывшего председателя районного суда Анапы
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
«Она гуляла в моем огороде!»: на Кубани мужчину приговорили к 200 часам работ за убийство собаки
Под Геленджиком закрыли поврежденный мост в село Возрождение
В Мостовском районе мужчина до смерти забил камнем 91-летнюю женщины