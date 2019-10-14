2019-10-14T15:37:21+03:00
Общество

Гастрономическим шоу и ярким концертом завершился конкурс шеф-поваров «Золотой половник Геленджика»

Лучшим кулинаром среди шести финалистов стал Денис Гришин из ресторана «Венский двор»
Нина КУРЯШКИНА
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Фото: пресс-служба администрации Геленджика.Фото: пресс-служба администрации Геленджика.
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Награждение победителя конкурса среди шеф-поваров «Золотой половник Геленджика» состоялось в субботу, 12 октября на Центральной площади города.

На торжественной церемонии награды получили все участники кулинарного состязания. Но главный приз – переходящий «Золотой половник Геленджика», который будет храниться на предприятии до следующего года, завоевал Денис Гришин. Лучший кулинар также стал обладателем сертификата на бесплатное обучение в одном из ведущих ресторанов Москвы.

Церемонию награждения продолжило большое гастрономическое шоу с мастер-классами и дегустацией лучших блюд геленджикских шеф-поваров.

Все участники праздника могли бесплатно отведать кулинарные шедевры от лучших поваров курорта. В меню поварского шоу под открытым небом были жаренная барабуля и бычок, плов по-черноморски, тар-тар из малосольного лобана, мидии в винном соусе, уха по-черноморски. Шоу сопровождалось ярким концертом с участием лучших творческих коллективов Кубани.

Напомним, за «Золотой половник Геленджика» 10 октября сражались шесть лучших геленджикских поваров-победителей отборочного тура. За полтора часа конкурсантам предстояло создать кулинарный шедевр из одинакового для всех набора продуктов. Причем готовить пришлось по шесть порций двух горячих блюд из рыбы и мяса.

Конкурс «Золотой половник Геленджика» проводится уже четвертый раз. Его инициатором в 2016 году стал депутат, а ныне глава курорта Алексей Богодистов. Тогда идею конкурса поддержала гильдия шеф-поваров и одобрил депутатский корпус, положив начало новой традиции города-курорта.

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