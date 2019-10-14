2019-10-14T16:10:52+03:00
Общество

В Краснодаре стартовала международная конференция по информационной безопасности

Она продлится два дня
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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В кубанской столице открылась конференция по информационной безопасности. На площадке форума собрались представители госструктур, экспертов в вопросах кибербезопасности, предпринимателей.

В ближайшие два дня главными темами обсуждения станут развитие IT технологий и методы борьбы с киберпреступниками. По словам вице-губернатора региона Василия Швец, необходимость обеспечения доступности госинформационных ресурсов делает вопрос информационной безопасности особенно важным для всей системы государственного управления.

23 передовых университета станут участниками конкурса по практической информационной безопасности. Им предстоит решать задачи на взлом информационных систем, аудит безопасности шифровальных алгоритмов, расследование компьютерных преступлений и разведку в интернете.

Призовой фонд 200 тысяч рублей. Достанется он трем лучшим командам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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