В Краснодаре платные парковки пустуют, в то время, как дворы и обочины дорог переполнены

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-14T16:22:54+03:00

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Боль каждого очередного рабочего понедельника - найти место на парковке у работы, а потом отвоевать свое место на парковке у дома. Да, наиболее остро стоящий вопрос в Краснодаре, помимо повсеместных пробок - тотальная нехватка парковочных мест. И это даже не новость.

Организованные платные парковки пустуют, в то время, как дворы и обочины дорог переполнены, как территория КНР. В некоторых центральных районах эта проблема - до боли знакомая: так, в одном известном ЖК в Черемушках из-за вечного скопления машин во дворах, а также самодеятельности соседского кооператива (самовозводимые шлагбаумы и полусферы), машины МЧС и скорой помощи просто не имеют возможности проехать к домам. Последствия такой гражданской безответственности могут быть более, чем плачевны.

На центральных улицах города одной рукой вводятся бесплатные парковки. С одной стороны - это контроль спроса на пользование личными машинами и параллельная популяризация общественного транспорта. С другой стороны, в спальных районах их практически нет, и, так или иначе, платные парковки - не работают!

Как все работает, расписал Аркадий Гершман: платные парковки устанавливаются для регулирования спроса и предложения, чтобы каждый смог найти место в нужном квартале. Плата отсекает любителей приезжать на работу на машине, давая возможность припарковаться на 15 минут, час-два кому это действительно нужно. Это снижает перепробеги транспорта и улучшает ситуацию с движением, а ещё снижает количество нарушений.

Многие предлагают оставить парковку бесплатной, но жёстче следить за нарушениями. Такой подход не работает из-за малой оборачиваемости мест.На данный момент, нормально работают только парковки со шлагбаумами в центральных районах. Потому что, приезжая на работу и не находя места ни у дороги, ни во дворе, у водителя волей-неволей не остается выхода, кроме как оплатить стоянку, чтобы не влететь еще и на штраф за опоздание на работе. А что делать спальным районам, где машины стоят уже даже на клумбах и газонах?

Власти Краснодара регулярно напоминают застройщикам о том, что при строительстве многоквартирных домов нужно не забывать отводить достаточное место для парковки или предусматривать, так называемую, “подземку”. Но, увы, большинство строительных фирм предпочитает экономить землю, максимально сближая соседей окнами друг к другу (чтобы подружиться, разумеется), а о создании опасной ситуации в собственных дворах уже, как-то и не думает.

Однако, не все так печально, есть еще в Краснодаре сознательные застройщики. Так, например, ГК “ЮгСтройИнвест” в своем микрорайоне “Губернский” организовал как наземные, так и подземные парковочные места для своих новоселов. Приехав сюда вечером, можно не только свободно подъехать к дому, но и припарковать авто не за тридевять земель. Что исключает колоссальную потерю нервов и времени.

Подобная организация парковочных обеспечивает не только комфорт, но и безопасность. В микрорайоне “Губернский” дома расположены на необходимой дистанции друг от друга, что при необходимости дает пропускную способность для крупного транспорта городских служб.

Подобное эффективное использование территории, к сожалению, встречается не повсеместно. А потому является важным фактором при выборе жилья горожанами.