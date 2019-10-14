Два кубанских казачьих кадетских корпуса стали лучшими в стране
Завершился десятый смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус». 10 команд показывали свои знания и умения во время различных конкурсных испытаний, касавшихся событий Великой Отечественной войны, основ воинской обязанности и военной службы, актуальных социальных проблем
По итогам конкурса отметили три учреждения.
- Победителем стал Новороссийский казачий кадетский корпус, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Его команда получила переходящее президентское знамя и премию в размере трех миллионов рублей.
Диплома II степени и премии в два миллиона рублей удостоился Бриньковский казачий кадетский корпус имени Сотника М.Я. Чайки в Приморско-Ахтарском районе.
Напомним, сегодня на Кубани казачьи и кадетские классы открыты в 1131 образовательной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU