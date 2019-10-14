2019-10-14T16:59:26+03:00
Общество

Два кубанских казачьих кадетских корпуса стали лучшими в стране

Они заняли первое и второе места
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
На Кубани казачьи и кадетские классы открыты в 1131 образовательной организации.На Кубани казачьи и кадетские классы открыты в 1131 образовательной организации.
Изменить размер текста:

Завершился десятый смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус». 10 команд показывали свои знания и умения во время различных конкурсных испытаний, касавшихся событий Великой Отечественной войны, основ воинской обязанности и военной службы, актуальных социальных проблем

По итогам конкурса отметили три учреждения.

- Победителем стал Новороссийский казачий кадетский корпус, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Его команда получила переходящее президентское знамя и премию в размере трех миллионов рублей.

Диплома II степени и премии в два миллиона рублей удостоился Бриньковский казачий кадетский корпус имени Сотника М.Я. Чайки в Приморско-Ахтарском районе.

Напомним, сегодня на Кубани казачьи и кадетские классы открыты в 1131 образовательной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре платные парковки пустуют, в то время, как дворы и обочины дорог переполнены
В Краснодаре стартовала международная конференция по информационной безопасности
Гастрономическим шоу и ярким концертом завершился конкурс шеф-поваров «Золотой половник Геленджика»
В Сочи похитителей электричества оштрафовали на 223 миллиона рублей
В Курганинском районе в рамках нацпроекта появился новый парк
На 50 процентов «Атамань» снизила стоимость билетов для жителей Кубани
На Кубани мужчина задолжал своему ребенку почти полмиллиона рублей
Адвокат и полицейский вымогали у сочинца 3,5 миллиона рублей
Верховная коллегия отклонила жалобу бывшего председателя районного суда Анапы
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
«Она гуляла в моем огороде!»: на Кубани мужчину приговорили к 200 часам работ за убийство собаки
Под Геленджиком закрыли поврежденный мост в село Возрождение
В Мостовском районе мужчина до смерти забил камнем 91-летнюю женщины