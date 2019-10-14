Два кубанских казачьих кадетских корпуса стали лучшими в стране

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-14T16:59:26+03:00

На Кубани казачьи и кадетские классы открыты в 1131 образовательной организации.

Они заняли первое и второе места

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Завершился десятый смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус». 10 команд показывали свои знания и умения во время различных конкурсных испытаний, касавшихся событий Великой Отечественной войны, основ воинской обязанности и военной службы, актуальных социальных проблем

По итогам конкурса отметили три учреждения.

- Победителем стал Новороссийский казачий кадетский корпус, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Его команда получила переходящее президентское знамя и премию в размере трех миллионов рублей.

Диплома II степени и премии в два миллиона рублей удостоился Бриньковский казачий кадетский корпус имени Сотника М.Я. Чайки в Приморско-Ахтарском районе.

Напомним, сегодня на Кубани казачьи и кадетские классы открыты в 1131 образовательной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU