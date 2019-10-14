На Кубани через 7 лет появятся 40 заповедников

СЕГОДНЯ 18:22 2019-10-14T18:22:09+03:00

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С 2015 года в Краснодарском крае создано семь особо охраняемых природных территорий. По одному памятнику природы появилось в Краснодаре, Кущевском и Туапсинском районах, четыре природные рекреационные зоны в краевом центре.

– Исторически сложилось, что Кубань – это зеленый край, красивый с точки зрения богатства природы, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - И мы должны этот статус сохранять, а значит – защищать зеленые зоны.

По его словам, на Кубани должно быть создано еще минимум 40 заповедников до 2026 года. В качестве примера губернатор привел Агрийский заказник в Туапсинском районе, в границы которого уже попали населенные пункты. Аналогичная ситуация сложилась с Абраусским заказником в Новороссийске.

– Развитие территорий – это не строительство домов на территории заказников и в границах заповедников, – подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Это, когда бизнес выкупает ветхие здания и строит на их месте новые, не затрагивая при этом лесные ресурсы.

На данный момент идет уточнение границ Агрийского природного заказника. Эта работу должны завершить до 1 декабря. Кроме того, в Новороссийске утверждают границы и режимы особой охраны для трех памятников природы – «Озеро Абрау», «Озеро Лиманчик», «Озеро Романтики».

ИСТОЧНИК KP.RU