В Краснодаре полиция разыскивает 80-летнюю женщину
В Краснодаре разыскивают без вести пропавшую 80-летнюю Журавлеву (Дремову) Нину Михайловну. 13 октября 2019 года пенсионерка ушла от родственников, проживающих на улице 2-ая Линия, и направилась в сторону Привокзальной площади. Тревогу забила ее семья, которая не дождалась бабушку дома.
- О местонахождении пенсионерки до сих пор ничего не известно, - говорят «КП» - Кубань» в УМВД по Краснодару.
Приметы пропавшей: женщина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые. В день пропажи была одета в жилет цвета хаки, бордовый свитер, брюки, серые кожаные шлепки, на ней также была бежевая шерстяная шапка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Нины Михайловны, просят незамедлительно сообщать в полицию по телефонам: 8 (861) 226-52-22 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU
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