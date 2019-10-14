2019-10-14T20:09:04+03:00
Общество

Под Анапой начали реконструкцию водозабора

Об этом сообщили в администрации края
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: администрации края.Фото: администрации края.
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Под Анапой стартовала реконструкция водозабора и инженерных сетей. Строительно-монтажные работы проводят на хуторе Заря.

– В 2019 году планируется освоить 39,8 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального, краевого и местного бюджетов. Реконструкцию планируем завершить в 2020 году, – сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ.

К водозабору подключат 278 домовладений и ДК хутора Заря, а также детский сад, школу, ДК и 460 домовладений хутора Рассвет. Сейчас питьевая вода в этих хуторах – привозная.

- Кроме реконструкции водозабора в хуторе Заре, до конца года приступим к водоснабжению села Вольного Успенского района. Сейчас на эти работы заключается муниципальный контракт, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

В 2019 году капитально ремонтируют артезианские скважины в Кеслеровском, Пригородном и Южном поселениях. Это позволит обеспечить жителей надежным и качественным водоснабжением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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