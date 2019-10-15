В Сочи осудили мошенников за хищение земель санатория «Салют»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-15T10:25:55+03:00

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Пять человек в сговоре решили оформить в собственность земли санаторию «Салют» МВД России. Бумажная волокита по оформлению участков тянулась в течение двух лет. Они предоставили в регистрационные органы подделанные документы и техническую документацию. В результате чего один из участников банды стал собственником земельного участка площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров.

- Незаконно были оформлены земли, принадлежащие санаторию. Ущерб, причиненный действиями подсудимых, составил 11,6 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого суда.

Суд признал четырех подсудимых виновными и назначил наказание: Егоровой Р.В. в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Миносяну Р.А. в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Караваеву Ю.В. и Кривцун В.Ю - 5 и 3 года лишения свободы условно, добавили представители краевого суда.

А уголовное дело в отношении пятого участника преступления выделено в отдельное производство. Он, находясь под подпиской о невыезде и будучи предупрежденным о надлежащем поведении, не явился в судебное заседание. В настоящее время участник объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU