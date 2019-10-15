Новую школу в поселке Российском откроют в 2020 году
Новое здание общеобразовательного учреждения возводят в поселке Российском на месте бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка». Она рассчитана на 1100 мест.
- Школа готова на 25%. Застройщики планируют увеличить количество рабочих вдвое и сдать объект в 2020 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.
Также в мэрии добавили, что сейчас специалисты возводят каркас здания. На некоторых блоках уже приступили к монтажу опалубки плит перекрытия второго этажа. Также идёт бетонирование колонн и армирование стен.
Школа в поселке Российском необходима. В этом районе ситуация — одна из самых сложных. Здесь будут учиться дети ещё и из соседнего «Музыкального» микрорайона. По плану в школе помимо классных комнат и кабинетов, в корпусе предусмотрены спортивный и актовый залы, а также пищеблок. На прилегающей территории построят спортивные и детские площадки, а также поле для мини-футбола.
ИСТОЧНИК KP.RU