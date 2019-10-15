Альфа-Банк и НЛМК начали работу с блокчейн-платформой Marco Polo

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-15T11:22:28+03:00

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Проект запустили в партнерстве с Commerzbank и Vesuvius GmbH из Германии. Отметим, что для Marco Polo это первый проект по финансированию импорт-экспортных операций между РФ и Германией.

В задачи нового проекта входит построение сквозного процесса финансирования цепочки поставок на платформе на базе блокчейн-технологии и внедрение банковских инструментов в процесс поставок. Как ожидается, в 2020-м году Marco Polo откроет для участников сети перечень программных интерфейсов (API). чтобы те напрямую взаимодействовали с ERP-системами. Это предоставит возможность членам международной торговли проводить платежи, создавать безотзывные платежные обязательства и выполнять дисконтирование дебиторской задолженности.

- Этот проект представляет высокую значимость для клиентов. Ведь международная торговля превращается во все более прозрачную и управляемую с помощью встроенных банковских методов оплаты, финансирования и дисконтирования, — рассказала руководитель управления торгового финансирования Альфа-Банка Дина Меркулова.

Сейчас корпоративные процессы закупок и поставок сопровождаются оформлением большого объема бумажных документов. При этом банковские инструменты к настоящему времени еще не внедрены в бизнес-процессы клиентов. Сеть Marco Polo, базирующаяся на программной платформе R3 Corda, предоставляет клиентам Альфа-Банка широчайший спектр решений для международного торгового финансирования.

По словам главы казначейства НЛМК Анны Соколовой, участие в проекте вызвано стремлением к оптимизации процессов взаимодействия с партнерами при использовании технологии распределенного реестра.

- Мы надеемся, что благодаря Marco Polo будет обеспечено бесшовное взаимодействие нескольких сторон, участвующих во внешнеторговых операциях. Речь идет о банках, поставщиках, страховых компаниях с гибким доступом субъектов к финансированию оборотных средств, — добавила она.

- Наши корпоративные клиенты проявляют постоянный интерес к пилотированию платежных обязательств Marco Polo вместе с нами и банками нашей глобальной сети, такими как Альфа-Банк. Этот новый инструмент отвечает растущим потребностям наших клиентов в увеличении скорости транзакций и прозрачности , улучшенном управлении оборотным капиталом, — сказал руководитель Commerzbank по продуктам торгового финансирования Энно-Бургард Вайцель.