На Кубани задержаны распространители наркотиков

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-15T12:06:24+03:00

Одному из преступников было 17 лет

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Двое молодых людей из Пермского края решили заняться преступным бизнесом. 19-летний парень пообещал хорошо платить своему 17-летнему знакомому. Парни покупали наркотики через интернет, затем искали клиентов, и сообщали потенциальным покупателям места «тайниковых закладок».

- 21 февраля 19-летний молодой человек приобрел наркотическое средство весом более 71 грамма и планировал сбыть его в Краснодарском крае. Вместе с несовершеннолетним разделили между собой и спрятали в одежде. 23 февраля их задержали полицейские на попутной машине, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В отношении 18 и 19-летних приезжих из Пермского края возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 19-летнему молодому человеку также предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.

Уголовное дело в отношении неустановленного лица, у которого парни приобрели наркотики, выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU