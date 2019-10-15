Женщина поскользнулась и повредила спину во время каньонинга в Сочи

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-15T12:31:56+03:00

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Инцидент произошел с 41-летней туристкой из Воронежа. Вчера, 14 октября, группа отдыхающих в Сочи выдвинулась к руслу реки Западный Дагомыс по маршруту каньонинга.

- Одна из участниц группы оступилась на скальном уступе, - сообщили "КП" - Кубань" спасатели ЮРПСО. - Руководитель группы дозвонился по тревожному номеру телефона и попросил о помощи.

Отряд выдвинулся на помощь туристке. По прибытии выяснилось, что женщина повредила ногу и спину, дальше идти самостоятельно она не могла.

Прямо на месте ей оказали доврачебную помощь, а после на жестких носилках спустили с горы к служебному автомобилю. Уже на равнине спасателей с пострадавшей ждала скорая. Женщину отвезли в больницу. Жизнь ее вне опасности.

Спасатели предупреждают о том, что прежде чем отправляться в горы, необходимо ознакомиться с правилами поведения в сложной местности. Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU