Женщина поскользнулась и повредила спину во время каньонинга в Сочи
Инцидент произошел с 41-летней туристкой из Воронежа. Вчера, 14 октября, группа отдыхающих в Сочи выдвинулась к руслу реки Западный Дагомыс по маршруту каньонинга.
- Одна из участниц группы оступилась на скальном уступе, - сообщили "КП" - Кубань" спасатели ЮРПСО. - Руководитель группы дозвонился по тревожному номеру телефона и попросил о помощи.
Отряд выдвинулся на помощь туристке. По прибытии выяснилось, что женщина повредила ногу и спину, дальше идти самостоятельно она не могла.
Прямо на месте ей оказали доврачебную помощь, а после на жестких носилках спустили с горы к служебному автомобилю. Уже на равнине спасателей с пострадавшей ждала скорая. Женщину отвезли в больницу. Жизнь ее вне опасности.
Спасатели предупреждают о том, что прежде чем отправляться в горы, необходимо ознакомиться с правилами поведения в сложной местности. Берегите себя!
ИСТОЧНИК KP.RU