При взрыве газа в одной из квартир на Кубани пострадали два человека

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-15T13:00:02+03:00

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Инцидент произошел в одной из квартир на улице Школьная в Кореновске Краснодарского края. Около полудня в квартире раздался хлопок, а взрывной волной вынесло стекло на окнах.

- Сообщение поступило на пульт дежурного ЕДДС МО Кореновский район, - прокомментировали происшествие в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

После приезда спасателей, выяснилось, что один из жильцов трехэтажки устанавливал газовый счетчик. В какой-то момент произошел сильный хлопок.

Известно, что оба участника монтажных работ в квартире получили ожоги второй степени.

- Несущие конструкции дома не повреждены, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU