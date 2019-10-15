При взрыве газа в одной из квартир на Кубани пострадали два человека
Инцидент произошел в одной из квартир на улице Школьная в Кореновске Краснодарского края. Около полудня в квартире раздался хлопок, а взрывной волной вынесло стекло на окнах.
- Сообщение поступило на пульт дежурного ЕДДС МО Кореновский район, - прокомментировали происшествие в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
После приезда спасателей, выяснилось, что один из жильцов трехэтажки устанавливал газовый счетчик. В какой-то момент произошел сильный хлопок.
Известно, что оба участника монтажных работ в квартире получили ожоги второй степени.
- Несущие конструкции дома не повреждены, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU