В Краснодаре за бюджетные деньги закончат пять долгостроев

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-15T17:48:01+03:00

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В Краевой закон внесены соответствующие изменения для бюджетного финансирования достройки проблемных домов в высокой степени готовности. Это позволит заканчивать строительство за обанкротившимися девелоперами. В частности, на ближайшие два года предусмотрено по 500 миллионов рублей. В общей сложности – миллиард.

Все эти средства направят из бюджета пойдут на то, чтобы завершить сдать и заселить жилые комплексы «Форт Карасун», «Территория счастья», «Талисман», «Южный» и «Валентина».

- Нам важно как можно быстрее подать заявки для участия в программе и закрепить софинансирование в городском бюджете. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее получим средства на завершение строительства и сможем помочь еще нескольким тысячам людей, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В 2018 году в крайцентре достроили 91 проблемный жилой дом. Свое жилье наконец-таки дождались более 13 тысяч собственников. Однако это еще далеко не победа.

ИСТОЧНИК KP.RU