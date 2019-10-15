Главу Росимущества Кубани и Адыгеи задержали по обвинению в уголовном деле

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-15T17:23:03+03:00

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Чиновник Росимущества, возглавляющий ведомство на Кубани и в Адыгее, задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Андрей Краснов стал фигурантом уголовного дела по статье 286 УК РФ.

По версии следствия, глава ведомства через "фирму-прокладку" перепродал арестованное имущество одной из компаний. И лишил тем самым ее возможности самой распоряжаться средствами от продажи, то есть рассчитаться по долгам приставам и налоговой.

ООО «РегионКонсалтСервис», которая по договору от имени Андрея Краснова продала имущество с торгов, получила 64,7 млн рублей. Вырученные от продажи средства должны были поступить на счет Хостингского отдела судебных приставов. Но этого не произошло. В Росимуществе по Краснодарскому краю и Адыгее инициировали служебную проверку по данному факту. А Краснова на тот момент отстранили от служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU