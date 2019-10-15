2019-10-15T17:38:56+03:00
Общество

На Кубани чиновников наказали за использование служебных авто в личных целях

Прокуратура Тихорецкого района обнаружила нарушения
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
нарушители отделались штрафом. Фото: http://prokuratura-krasnodar.ruнарушители отделались штрафом. Фото: http://prokuratura-krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Главы Алексеевского и Братского сельских поселений Тихорецкого района Краснодарского края ездили на служебных автомобилях вне рабочее время. К такому выводу пришли проверяющие в прокуратуре Тихорецкого района.

- Это выяснилось после просмотра камер фото и видеофиксации, - прокомментировали инцидент "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Данные дали возможность доказать в суде, что движение автомобилей было зафиксировано в выходные и нерабочие дни.

В отношении глав поселений возбудили административное производство по статье "Самоуправство".

Судом принял решение привлечь к административной ответственности их и наказать штрафом.

Напомним, сегодня, 15 октября, в Краснодаре задержали главу Росимущества по краю и республике Адыгея. Андрея Краснова подозревают в превышении должностных полномочий на 67 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главу Росимущества Кубани и Адыгеи задержали по обвинению в уголовном деле
В Краснодаре за бюджетные деньги закончат пять долгостроев
В «Орленке» стартовал Всероссийский слет юных инспекторов движения
Следователи начали проверку после взрыва газа в Кореновске
Клиенты ВТБ могут проводить платежи по QR-коду в банкоматах
При взрыве газа в одной из квартир на Кубани пострадали два человека
Женщина поскользнулась и повредила спину во время каньонинга в Сочи
На Кубани задержаны распространители наркотиков
Альфа-Банк и НЛМК начали работу с блокчейн-платформой Marco Polo
Новую школу в поселке Российском откроют в 2020 году
На Кубани в отношении полицейского возбудили уголовное дело за укрывательство преступления
На бизнес-форум «Дело за малым!» зарегистрировались порядка 15 тысяч человек
В Сочи осудили мошенников за хищение земель санатория «Салют»
В Краснодаре приставы сносят незаконный навес в частном дворе
Пропавшая на сутки 80-летняя пенсионерка сама вернулась домой
На Кубани разыскивают 50-летнюю женщину в красных тапочках