На Кубани чиновников наказали за использование служебных авто в личных целях

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-15T17:38:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Главы Алексеевского и Братского сельских поселений Тихорецкого района Краснодарского края ездили на служебных автомобилях вне рабочее время. К такому выводу пришли проверяющие в прокуратуре Тихорецкого района.

- Это выяснилось после просмотра камер фото и видеофиксации, - прокомментировали инцидент "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Данные дали возможность доказать в суде, что движение автомобилей было зафиксировано в выходные и нерабочие дни.

В отношении глав поселений возбудили административное производство по статье "Самоуправство".

Судом принял решение привлечь к административной ответственности их и наказать штрафом.

Напомним, сегодня, 15 октября, в Краснодаре задержали главу Росимущества по краю и республике Адыгея. Андрея Краснова подозревают в превышении должностных полномочий на 67 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU