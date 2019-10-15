Баскетбольный «Локомотив» примет один из самых титулованных клубов Франции

СЕГОДНЯ 19:05 2019-10-15T19:05:21+03:00

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В рамках очередного тура Еврокубка в Краснодар приезжает один из самых титулованных клубов Франции - «Лимож». 11-кратный чемпион страны, победитель престижных соревнований мирового уровня, будет играть в краснодарском Баскет-Холле завтра, 16 октября, в 19.30.

У «Локомотива-Кубань» в новый сезон складывается все очень непросто. У команды уже четвертый за последний год. Американские подходы предыдущего наставника Донована не катируются на кубанской земле, и специалиста с другого континента сменил более известный в Европе итальянец Лука Банки.

Баскетбольные аналитики пророчат краснодарцам победу над титулованным соперником. Они говорят, что «Лимож» опасности для «Локомотива» не представляет, и команде просто надо показать свой жесткий и агрессивный баскетбол. Французы используют будут часто передавать друг другу, а в конце матча начнут промахиваться мимо кольца – этим надо пользоваться. В первой половине, предвидят аналитики, игра будет более или менее равной, а вот во второй части «Локо» заберет себе инициативу на подборах, а вместе с ней и победу.

ИСТОЧНИК KP.RU