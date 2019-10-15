2019-10-15T18:12:27+03:00
Общество

В Краснодарском крае проведут ревизию кадрового резерва

В них состоит 3300 человек и он обновляется
Ева МУР@kp_kuban
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До 1 ноября власти должны подсчитать кадрыДо 1 ноября власти должны подсчитать кадры
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В Краснодарском крае планируют провести ревизию кадрового резерва. Он состоит из трех частей - госслужащих, управленцев и муниципальных служащих. Сейчас их насчитывается более трех тысяч человек. Но раз в три года состав обновляется. Однако в краевой администрации обнаружили дефицит квалифицированных кадров для работы во власти.

- Значит, принципы формирования резерва до этого момента были неверными, - цитируют в пресс-службе администрации Краснодарского края вице-губернатора Андрея Алексеенко.

Уже сейчас ошибки обнаружились при аттестации кадров без их системной подготовки. Более того, часть муниципалитетов Кубани такого резерва не имеет вовсе. Вскоре намечена поездка специалистов для изменения ситуации в них.

Чтобы подобных пробелов не возникало в будущем, руководству районов поручено провести кадровую ревизию у себя до 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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