В Новороссийске спасатели эвакуировали сорвавшегося с горы туриста

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-16T08:25:54+03:00

Он пролетел 50 метров и застрял в расщелине [фото]

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Инцидент произошел в городе-герое. Местным спасателям позвонили медики и попросили помочь эвакуировать сорвавшегося с горы Колдун туриста. Молодой человек отправился в поход. Во время восхождения, по всей видимости, оступился и упал с обрыва.

Пролетев порядка 50 метров, турист застрял в расщелине, однако выбраться самостоятельно уже не смог.

Фото: instagram.com/alekseioderov

- Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились к нему, чтобы проверить, в каком состоянии находится молодой человек. Оказалось, что он был живой, правда, без сознания, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. - Требовалась срочная госпитализация.

В итоге пострадавшего парня на носилках спустили к берегу моря. Внизу уже ожидала бригада скорой помощи.

- Несли молодого человека около 50 метров. Спуск был сложный и долгий, устали, но справились, - добавляет Алексей Одеров. - Дальше еще порядка 500 метров его тащили к карете скорой. Спасибо всем, кто нам помогал!

Сейчас молодой человек находится под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU