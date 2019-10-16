Что-то взгрустнулось: в Краснодаре мужчина разнес съемную квартиру из-за депрессии

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-16T11:15:05+03:00

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Владелец одной из краснодарских квартир в доме на улице Гидростроителей до сих пор в шоке от того, во что превратилось его жилье. Мужчина без предупреждения решил наведаться к съемщику жилья. Самого квартиранта он не застал, зато увидел погром.

Поврежденный экран телевизора, порванные диван и натяжные потолки, испорченная сантехника - это лишь малый список того, что увидел хозяин квартиры и тут же обратился в полицию. Как выяснилось, жилье снимает ранее не судимый 37-летний житель Белореченского района. Задержали его лишь через несколько дней в кафе на Ставропольской.

Фото: УМВД по Краснодару.

Правоохранителям мужчина признался, что разгромил квартиру из-за осенней хандры.

- Я был в депрессии, семейные трудности, - объяснял он. - Выпил в тот день и решил выпустить пар.

Агрессию парень выместил на бытовой технике и стенах, использовал кухонный нож.

- Правонарушитель раскаялся в содеянном, пообещав компенсировать весь причиненный им ущерб. По предварительным оценкам заявителя это более 65 тысяч рублей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Краснодару.

Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Парню грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU