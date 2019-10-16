В Краснодаре четвертые сутки разыскивают 74-летнего мужчину
В кубанской столице разыскивается 74-летний Василий Федорович Шитюк. 13 октября мужчина вышел из дома на улице Селезнева, однако, куда он направился неизвестно. Вот уже четвертые сутки родственники и правоохранители пытаются его разыскать, но пока безуспешно. К поискам также присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые распространяют ориентировки.
На вид мужчине около 75 лет, его рост - 175 сантиметров, имеет седые волосы и небольшие залысины, речь медленная, во время разговора шепелявит. Что важно - мужчина страдает потерей памяти.
- Известно, что в день исчезновения пропавший был одет в рубашку в клетку, спортивную куртку синего цвета, черные брюки и кроссовки серого цвета, - добавляют «КП» - Кубань» в УМВД по Краснодару. - При себе он может иметь паспорт, СНИЛС, водительские права и мобильный телефон.
ВАЖНО! Тех, кто видел Василия Федоровича, просят сообщить об этом в отдел полиции на улице Ставропольской, 205 или по телефонам: 8 (861) 231-70-71, 8-918-327-46-89 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU
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