Из Казани в Геленджик стартуют прямые авиарейсы

СЕГОДНЯ 18:46 2019-10-16T18:46:33+03:00

Самолеты будут курсировать между городами два раза в неделю

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31 октября из международного аэропорта «Казань» стартуют прямые рейсы в Геленджик. Как сообщают представители авиакомпании, самолеты между городами будут курсировать дважды в неделю - по четвергам и субботам.

Вылет в четверг из Казани запланирован в 10:00. Приземляется лайнер в аэропорту Геленджика в 12:30. Обратный вылет - в 13:20 с посадкой в столице Республики Татарстана в 15:45.

По субботам из Казани воздушные судна будут вылетать в 07:45. Ровно через 2 часа 30 минут самолет сядет на курорте, а из Геленджика взлетит в 11:15 с посадкой в Казани в 13:35.

- Полеты будут осуществляться на канадских воздушных судах Bombardier CRJ-200, - сообщает «КП» - Кубань» пресс-служба аэропорта. - Их вместимость - 50 пассажиров.

Билет в один конец на одного человека обойдется в 3 090 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU