2019-10-16T08:03:25+03:00
Общество

Участок трассы М4 «Дон» под Краснодаром закроют с 5 ноября

Это сделают из соображений безопасности
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Пока водители смогут пользоваться альтернативными маршрутами.Пока водители смогут пользоваться альтернативными маршрутами.
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Движение по мосту у поселка Тугургой под Краснодаром полностью закроют. Движение по развязке на М4 «Дон» прекратят с 5 ноября. Правда, до этого момента будут действовать ограничения для большегрузов - проехать смогут лишь те, чья высота менее 4,4 метров.

Как сообщили в «Автодоре», решение о полном закрытии сооружения принято по итогам проведения плановой диагностики. Переправа признана небезопасной.

- В дальнейшем на этом участке запланировано возведение нового путепровода, - говорят в ГК «Автодор».

А пока водителям предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами. Фуры пустили по трассе Майкоп — Усть-ЛабинскКореновск. А легковушки и небольшие грузовики при движении от Джубгинской развязки в поселок Тугургой закрытый участок могут объехать, развернувшись на трассе М4 «Дон» около ТРЦ OZ Mall. При движении со стороны дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский в Ростов предусматривается объезд через разворот под Адыгейском.

Водителей просят быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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