В Сочи из-за пожара в здании на территории воинской части эвакуировали 20 человек
Сообщение о возгорании спасатели получили в 07:20 16 октября. Вспыхнуло административное здание на улице Бестужева в Адлерском районе Сочи.
- Незамедлительно на место происшествия направлены силы и средства МЧС России, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС. - В 07:26 по прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горит обшивка здания.
По словам очевидцев, пожар случился на территории воинской части. Видео с места ЧП они опубликовали в соцсетях.
Пожар в здании Сочи Видео: instagram.com/chp_sochi.
Огонь, как сообщили спасатели, распространился на площади 70 квадратных метров, однако уже через 10 минут пламя охватило 80 квадратов. Чтобы потушить пожар, спасателям пришлось эвакуировать людей, находящихся в здании. Всего 20 человек.
- В 07:36 пожар был локализован. В 07:55 возгорания полностью ликвидировали, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте работали 4 единицы техники и 15 человек личного состава.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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