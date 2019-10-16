В Сочи из-за пожара в здании на территории воинской части эвакуировали 20 человек

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-16T09:34:48+03:00

По предварительным данным, пострадавших нет [видео]

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Сообщение о возгорании спасатели получили в 07:20 16 октября. Вспыхнуло административное здание на улице Бестужева в Адлерском районе Сочи.

- Незамедлительно на место происшествия направлены силы и средства МЧС России, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС. - В 07:26 по прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горит обшивка здания.

По словам очевидцев, пожар случился на территории воинской части. Видео с места ЧП они опубликовали в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="594" height="594" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/738088" frameborder="0"></iframe> Пожар в здании Сочи Видео: instagram.com/chp_sochi.

Огонь, как сообщили спасатели, распространился на площади 70 квадратных метров, однако уже через 10 минут пламя охватило 80 квадратов. Чтобы потушить пожар, спасателям пришлось эвакуировать людей, находящихся в здании. Всего 20 человек.

- В 07:36 пожар был локализован. В 07:55 возгорания полностью ликвидировали, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте работали 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU