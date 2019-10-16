В Сочи в честь советского разведчика Барковского назовут безымянную вершину

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-16T10:22:12+03:00

Об этом сообщили в городском собрании

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Безымянной вершине горного хребта Аишха дадут имя советского разведчика Владимира Барковского. Расположена она на границе курорта и Мостовского района.

- В соответствии с обращением Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрено и поддержано предложение о присвоении наименования «Владимир Барковский» географическому объекту - безымянной вершине высотой 2822,4 метра, - сообщается на официальном сайте городского собрания.

СПРАВКА «КП»

Владимир Барковский - советский разведчик, участвовавший в сборе информации об атомных проектах Великобритании и США.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, ему присвоили звание Героя России. За свою разведывательную деятельность Барковский также награжден орденом Красного Знамени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями, а также почетными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

ИСТОЧНИК KP.RU