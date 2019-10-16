В контактном зоопарке Краснодара лиса укусила ребенка
Эта история произошла в контактном зоопарке в одном из торгово-развлекательных центров Краснодара, куда пришли мама с дочкой. Девочка подходила к клеткам и с интересам рассматривала животных.
В этот самый момент, как сообщают РИА «Регион online», сотрудница зверинца предложила покорить одного из обитателей. Она уверила женщину, что ее дочь может поиграть и погладить всех животных.
- Когда с уверенностью говорят, что животное доброе и не причинит никакого вреда, думаю, вряд ли кто откажется от такого контакта, - рассказывает мама девочки. - Вот и мы с дочерью решили покормить куницу.
Когда работница зоопарка открыла клетку, девочка протянула руку с кормом. А уже через секунду на нее набросилась лиса. Животное покусало руку девочки. Да так сильно, что пришлось накладывать повязку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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