2019-10-16T10:50:47+03:00
Происшествия

В контактном зоопарке Краснодара лиса укусила ребенка

Сотрудница зверинца предложила девочке покормить обитателей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Вся кисть девочки была покусана.Вся кисть девочки была покусана.
Изменить размер текста:

Эта история произошла в контактном зоопарке в одном из торгово-развлекательных центров Краснодара, куда пришли мама с дочкой. Девочка подходила к клеткам и с интересам рассматривала животных.

В этот самый момент, как сообщают РИА «Регион online», сотрудница зверинца предложила покорить одного из обитателей. Она уверила женщину, что ее дочь может поиграть и погладить всех животных.

- Когда с уверенностью говорят, что животное доброе и не причинит никакого вреда, думаю, вряд ли кто откажется от такого контакта, - рассказывает мама девочки. - Вот и мы с дочерью решили покормить куницу.

Когда работница зоопарка открыла клетку, девочка протянула руку с кормом. А уже через секунду на нее набросилась лиса. Животное покусало руку девочки. Да так сильно, что пришлось накладывать повязку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24