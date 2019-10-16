2019-10-16T12:08:38+03:00
Происшествия

В Анапе полиция поймала похитительницу ноутбука

Женщину стащила сумку у владельца
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Наталия БЕШКАРЕВАФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Транспортные полицейские Анапы по горячим следам поймали воровку. Само ЧП случилось в аэропорту курорта.

Как стало известно правоохранителям, жительница Зеленогорска Красноярского края зашла в туалетную комнату перед посадкой на самолет. Заметила чужу сумку с портативным компьютером и документами и забрала ее с собой.

- Хозяйка украденных вещей написала заявление и уже через несколько часов похищенное было найдено. Задержали воровку в здании аэропорта Екатеринбурга по имеющейся ориентировке.

- Здесь похитительница находилась транзитом по пути в Красноярск, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Анапского ЛО МВД России на транспорте.

Следственным отделением Анапского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней женщины, похитившей в аэропорту Анапы ноутбук.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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