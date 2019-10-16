2019-10-16T12:12:33+03:00
Общество

Заместитель в сельской администрации увеличил себе зарплату пока остался вместо главы

Бюджет поселения недосчитался из-за этого 640 тысяч рублей
Ева МУР@kp_kuban
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Ведется расследованиеВедется расследование
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Нарушения в администрации Львовского сельского поселения в Северском районе Кубани обнаружила прокуратура, проверив деятельность руководителя в 2016 году. Оказывается, в это время обязанности главы поселения исполнял заместитель. И как только сел в кресло руководителя, изготовил постановление о повышении себе заработной платы.

- Соответствующего решения Совета депутатов не было. Таким образом, бюджет недосчитался 640 тысяч рублей, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Материалы проверки были направлены в следственный комитет.

Сейчас в отношении чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Ход расследования контролируется прокурором Северского района.

Напомним, вчера, 15 октября, в Краснодаре задержали руководителя Росимущества по Кубани и Адыгее. Андрея Краснова обвиняют в превышении должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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