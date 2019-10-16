В Сочи спасатели сняли застрявшую на дереве 11-летнюю девочку
Инцидент произошел во дворе дома на улице Учительской в Сочи. Здесь, как рассказывают очевидцы, играли дети. В какой-то момент одна из школьниц забралась высоко на дерево, а вот спуститься уже не смогла. На помощь пришлось звать спасателей.
- Информация о происшествии поступила от сотрудника службы «112», - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. - Диспетчер сообщила, что на высоте около 3 метров между веток деревьев застряла 11-летняя девочка.
Фото: urpsosochi.ru
Уже на месте спасатели поняли, что справиться самостоятельно они не смогут. Пришлось использовать альпснаряжения, чтобы подняться на дерево и освободить ногу девочки.
- Она оказалась которая была зажата между толстыми ветками, - добавляют спасатели.
Через несколько минут школьницу освободили. Девочка не пострадала. Медицинская помощь ей не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU
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