2019-10-16T13:24:05+03:00
Происшествия

На Кубани гадюка в стойке проехала на капоте автомобиля больше 100 километров

Рептилия заползла ночью от холода [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Змея проехала от Темрюка до Новороссийска. Фото: скриншот видео temruk__infoЗмея проехала от Темрюка до Новороссийска. Фото: скриншот видео temruk__info
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Пресмыкающиеся для приморских районов Краснодарского края отнюдь не редкость. Но встретить настоящую гадюку в салоне или под капотом автомобиля жителям Кубани еще не случалось. Однако на днях семейная пара из Темрюка села в машину и отправилась по делам. Молодые мужчина и женщина с ужасом обнаружили помеху на капоте. Дело в том, что из-под него вылезла огромная змея.

Она встала в стойку и так ехала пока автомобиль не сбавлял скорость. Как только ход машины замедлялся, змея расслаблялась и даже пыталась выбраться из моторного отсека полностью.

Гадюка проехала в стойке от Темрюка до Новороссийска.

Но молодые люди с испуга такого шанса ей не оставляли, вновь набирая скорость.

- Так она проехала больше 100 километров под капотом и всю дорогу вылазил и смотрел в салон через лобовое стекло. Когда я останавливался, он исчезал, вылез только в Новороссийске, - рассказал водитель автомобиля со змеей Роман Ходжоян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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